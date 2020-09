Meteo: rovesci e temporali nel Gargano, ma fine settimana estivo

Bari, 03 settembre 2020. Meteo Puglia: con l’anticiclone ancora relegato sugli estremi settori occidentali del Mediterraneo, infiltrazioni d’aria fresca in quota dall’Europa centro-orientale interessano le nostre regioni, alimentando condizioni di generale variabilità mattutina e, al pomeriggio, lo sviluppo di acquazzoni o isolati temporali nelle aree interne montuose, segnatamente su Molise centro-orientale, Melfese, Materano, Monti della Daunia, Gargano e alta Murgia, in possibile parziale sconfinamento fin verso i litorali adriatici. Temperature massime in calo nei settori coinvolti dai fenomeni; stabili o in lieve aumento altrove. Venti moderati settentrionali lungo il versante adriatico, deboli altrove. Mari poco mossi.

SETTIMANA PIÙ FRESCA E ALL’INSEGNA DELLA VARIABILITÀ

Nella giornata di lunedì il lungo dominio dell’anticiclone nordafricano è giunto al capolinea, spezzato dall’afflusso di correnti decisamente più fresche dai quadranti nordoccidentali legate al transito di un rapido fronte freddo sull’Adriatico. Su Puglia, Basilicata e Molise il mese di settembre si apre all’insegna di condizioni di generale variabilità atmosferica per effetto di una circolazione depressionaria centrata sull’Europa centro-orientale, foriera di una frequente alternanza tra schiarite e annuvolamenti e, specie giovedì 3, di locali rovesci o temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici, in un contesto termico gradevole per il periodo e senza eccessi di sorta. In seguito, a ridosso del weekend, sarà probabile una nuova rimonta dell’alta pressione a partire dai settori centro-occidentali del Mediterraneo. (FONTE 3B METEO)