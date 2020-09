Morte foggiano Ciro Campagna, camera ardente in Consiglio (foto – video)

Foggia, 03 settembre 2020. “I volontari sono uno dei pilastri del nostro sistema di Protezione civile. Ciro, morto a 19 anni dopo essere stato investito sulla A16 mentre partecipava alle operazioni di spegnimenti di un incendio, è il simbolo di questa realtà. La sua morte, perciò, non è solo una perdita immensa per la sua famiglia e per la comunità di Foggia, ma per tutta la Puglia, alla quale ha dato dimostrazione del suo amore e del suo attaccamento nel servizio agli altri.

Come Regione Puglia, stiamo investendo molto nella formazione e nella professionalizzazione dei volontari e sull’acquisto di attrezzature e mezzi per rafforzare la loro operatività. Ma ritengo che quanto accaduto a Ciro non debba e non possa essere dimenticato. Per questo, proporrò al presidente Michele Emiliano e al responsabile della Protezione civile regionale, Mario Lerario, un riconoscimento alla memoria di Ciro, perché il suo sacrificio sia di esempio per i giovani della sua generazione e di quelle future”. Così il presidente del comitato permanente della Protezione civile della Regione Puglia, Ruggiero Mennea.