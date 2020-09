Roma, 03 settembre 2020. Domani – Giovedì 3 Settembre – ore 21 e 30 – Piazza Flavio Goia – Renzo Arbore con “L’Orchestra Italiana” in concerto ad Amalfi per il Capodanno Bizantino. Il grande violinista Uto Ughi, sempre domani, ma alle ore 19, sarà in concerto a Scala, Piazza Municipio, per il IX CENTENARIO DELLA MORTE DEL BEATO GERARDO SASSO

I grandi eventi sono in Costiera Amalfitana all’insegna di un’Estate infinita ed in sicurezza.

La Costiera non si ferma e proseguendo in una stagione oltre ogni rosea aspettativa, punta adesso sul turismo settembrino e lo fa ancora una volta con eventi di grande qualità tra musica, teatro, libri.