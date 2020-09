Tutolo “A breve non arriveranno i migranti al Palace, ma è previsto dagli atti”

Foggia, 03 settembre 2020. I migranti asintomatici al Covid-19 potrebbero restare al D’Avanzo e gli italiani senza fissa dimora ospitati presso il Palace hotel di Lucera. Il condizionale è d’obbligo perché la determinazione dell’area gestione patrimonio, pubblicata all’albo pretorio degli Ospedali Riunti di Foggia (n. 2770) in data 1° settembre 2020, non è stata rettificata rispetto a quella data. Nel frattempo al D’Avanzo si sono verificati vari momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.

Fin qui la cronaca, e una determina in cui si parla di migranti e/o soggetti senza fissa dimora da trasferire al Palace, quindi atti ufficiali e non notizie ufficiose e/o voci.

Dopo l’articolo di Stato Quotidiano in cui si prospettava lo spostamento dei migranti dal D’Avanzo a Lucera, l’ex sindaco Tutolo ha pubblicato un post su facebook in cui ha riportato che “in albergo a Lucera non arriverà alcun migrante, pertanto le notizie che girano sono destituite di ogni fondamento. Se poi mi chiama il Padreterno – ha aggiunto nel post – , è un’altra storia”.

Contattato sulla vicenda e su quanto Stato Quotidiano ha scritto per informare i lettori, Tutolo ha gentilmente replicato che “Il termine che ho utilizzato non è quello proprio, mi riferivo al fatto che quello che è destituito di fondamento è il fatto che arrivassero nel breve, che invece ci fosse la previsione quello sì. E non l’avete detto voi, ma c’è un atto che conferma quello che avete pubblicato“.

