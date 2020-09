Ufficiale. Campo “Il mercato ittico di Manfredonia ora ha un futuro, ecco perchè””

Manfredonia, 03 settembre 2020. “L’Autorità portuale di sistema dell’Adriatico Meridionale ha proceduto all’assegnazione della gestione della struttura alla cooperativa Produttori Ittici Manfredonia”. Lo rende noto l’Avvocato Paolo Campo, attuale consigliere regionale del Partito Democratico, presidente del Gruppo del Partito Democratico della Regione Puglia e candidato al Consiglio regionale.

“È un’opportunità che l’intera filiera ittica manfredoniana deve mettere a frutto nel migliore dei modi possibili. Per questo lancio il mio accorato appello a istituzioni, pescatori, commercianti, ristoratori affinché mettano da parte ogni diffidenza e contrapposizione e lavorino con entusiasmo e impegno alla costruzione della filiera territoriale della pesca.

Ho sempre creduto che il mercato ittico sia una struttura strategica per lo sviluppo della marineria di Manfredonia e, complessivamente, per l’economia cittadina e provinciale. Per questo, da sindaco, ho investito energie e risorse nella sua realizzazione e, da consigliere regionale, ho promosso l’individuazione della migliore soluzione operativa possibile”.

“Il risultato ottenuto oggi compensa me e tutti quelli che, invece di recriminare, hanno continuato a credere in un miglior futuro per la nostra grande marineria”, conclude l’avv. Campo.