Xylella, Fitto “Emiliano parla di un miliardo che non esiste”

Bari, 03 settembre 2020. “Nel Salento, territorio distrutto dalla Xylella, sarebbe stato più utile spiegare come mai dopo 6 anni c’è ancora oltre 1 miliardo di euro da spendere di fondi europei, destinati con il PSR all’Agricoltura pugliese, piuttosto che sparare cifre (1 miliardo) che non esistono su nessun atto ufficiale, visto che non è stata ancora fatta nessuna ripartizione delle risorse del Recovery Fund. Le somme destinate all’Italia saranno elargite solo dopo la stesura dei piani nazionali e arriveranno non prima della prossima primavera. Annunciarlo è l’ennesima presa in giro”. Lo dichiara in una nota Raffaele Fitto.