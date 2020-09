Zapponeta, Castigliego apre la campagna elettorale con il ministro Bellanova

Zapponeta, 03 settembre 2020. A meno di venti giorni dalle elezioni regionali, la campagna elettorale entra finalmente nel vivo e iniziano a fioccare le prime manifestazioni. Questa mattina (ieri per chi legge,ndr) Luciano Castigliego, candidato al consiglio regionale nelle liste di Italia Viva, ha scaldato i motori nella sua Zapponeta alla presenza del ministro delle Politiche Agricole, Sen. Teresa Bellanova, giunta in visita in Capitanata. Insieme a lei, i coordinatori provinciali di Italia Viva Aldo Ragni e Rosa Cicolella, oltre a diverse personalità della società civile.

Il Ministro, nel corso della mattinata, ha visitato alcune imprese agricole della zona, già leader del settore a livello nazionale e internazionale (Mastropasqua International Spa e AgriDaniele Srl, ndr), dove ha potuto ammirare e gustare le prelibatezze del territorio. Con due promesse: il ritorno sulla cittadina rivierasca appena le sarà possibile e la costante attenzione ai problemi degli agricoltori e delle imprese agricole.

Piena soddisfazione da parte del padrone di casa, il candidato Luciano Castigliego: “E’ stata una giornata davvero emozionante. Era da tantissimo tempo che a Zapponeta, il cui PIL è costituito per la quasi totalità proprio dall’agricoltura, non facesse visita un profilo di così alto spessore nel campo, pronto ad ascoltare i problemi dei nostri concittadini e a predisporre soluzioni a livello nazionale. La presenza odierna della Bellanova, in tal senso, non è semplicemente espressione di una manifestazione elettorale, ma rappresenta la vicinanza del Governo tutto a quelli che sono i temi e le problematiche dell’agricoltura”.

Castigliego entra poi nel merito politico: “La mia candidatura è diversa dalle altre, dal momento che non si colloca in una sfera civica, ma è prettamente di partito. Abbiamo un progetto particolare che va sicuramente oltre le elezioni del prossimo 20 settembre, volto ad attuare un vero e proprio rinnovamento della classe dirigente a livello locale e regionale, dati i numerosi fallimenti collezionati da chi oggi ne è espressione. Basti pensare che tra i vari contendenti alla presidenza della regione vi sono due volti non proprio giovanotti della politica, Emiliano e Fitto, che tale carica hanno già ricoperto in passato con risultati non proprio soddisfacenti”.

Conclude annunciando una nuova iniziativa: “Nei prossimi giorni farà tappa a Zapponeta il nostro candidato presidente, Ivan Scalfarotto, col quale presenteremo la mia candidatura in Piazza Aldo Moro, cuore della nostra cittadina. Ormai ci siamo e dobbiamo puntare al nostro obiettivo, che adesso è davvero a portata di mano. Non siamo qui solo per partecipare: stavolta Scalfarotto!”. (nota stampa)