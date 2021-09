Aggressione omofoba a Foggia, Luxuria: “Carlos ha ancora gli occhi gonfi di sangue”

Foggia, 03/09/2021 – “Ho incontrato a Foggia le vittime del pestaggio di stampo omofobo, razzista e misogino avvenuto a Piazza Mercato un paio di settimane fa. Carlos ha ancora gli occhi gonfi di sangue e i segni dell’operazione al setto nasale fratturato, Manuela ha dentro la rabbia perché dopo essere stata picchiata li sentiva vantarsi della loro violenza contro una ragazza, Vincenzo è un ragazzo la cui unica “colpa” è avere i capelli tinti, un carattere educato e un fisico esile.

C’erano anche le loro mamme ancora spaventate al ricordo della telefonata che le avvisava di avere i figli al pronto soccorso. Grazie alle testimonianze e denunce di altri ragazzi presenti sono sicura che presto sapremo che gli autori di questa brutale aggressione saranno assicurati alla giustizia, nel frattempo lancio un appello affinché possano riprendere a funzionare le telecamere di sorveglianza in una piazza spesso teatro di aggressioni e scippi. Sono andata via con una frase di Carlos: “se dovessi assistere di nuovo a un’aggressione rifarei quello che ho fatto, non ho paura” Questa é la bella gioventù, questa è la Foggia che mi rappresenta: coloro che intervengono, perché chi gira la testa dall’altra parte rimarrà complice”.

Lo riporta sui social Vladimir Luxuria.