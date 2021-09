Cerignola, Decosmo è candidato sindaco con 4 liste: “Puntiamo alla finale”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 03 settembre 2021. La candidatura a sindaco di Francesco Decosmo e delle quattro liste a suo supporto (Cerignola Popolare, Nuovo Psi, Rete Cattolici, lista del sindaco) sarà ufficializzata il 7 settembre, domani è pronto il pacchetto da depositare presso la segreteria del Comune.

“La Lega ci ha fatto perdere un po’ di tempo, pensavamo stesse dalla nostra parte”, dice Claudio Dilernia a proposito del ritardo che non li ha visti presenti, finora, in nessun comizio di piazza.

Sono stati allestiti 4 comitati elettorali, il coordinatore di ‘Cerignola Popolare’ ritorna candidato a distanza di un anno dalle scorse regionali e di circa due decenni dal suo ultimo impegno nella consiliatura 2000-2005.

C’è un gruppo in queste civiche che, a fasi alterne, ha appoggiato Antonio Giannatempo, oggi candidato con Fdi, Decosmo ne è stato assessore al bilancio. “Puntiamo ad arrivare in finale, io non sosterrò né il centrodestra né Metta al ballottaggio, lo dico come coordinatore cittadino di ‘Cerignola Popolare’ e non a nome della coalizione. Tuttavia, preferirei l’opposizione invece che avallare le politiche di Metta e di Giannatempo”.

Parla di “rivoluzione politica che ha scelto Decosmo democraticamente, senza battesimi di esponenti nazionali come hanno fatto gli altri partiti. Abbiamo liste giovani ed eterogenee, non amiamo la cultura dell’assistenzialismo ma quella del rischio. Circa il reddito di cittadinanza siamo d’accordo, ma bisogna darlo a chi ne ha diritto, non come fanno certi patronati”. Ricorda la zona industriale con 135 aziende ai tempi di Decosmo assessore, e anche i tributi come la Tari “molto rincarati con grave danno per le famiglie e per le aziende”.