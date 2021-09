Manfredonia, caos all’hub vaccinale: finiscono le dosi e la gente protesta

Questo è quello che è emerso dalle segnalazioni giunte alla nostra redazione. Sembrerebbe infatti che già dalle ore 17.30 l’hub avesse terminato i vaccini e che tanta gente, tra cui anziani abbiano atteso invano il proprio turno. Inoltre non si riesce a capire come mai le seconde dosi con tanto di prenotazione non vengano assicurate presso il centro, creando disagi a chi aveva comunque chiesto un permesso al lavoro piuttosto che prenotato un biglietto aereo per domani. Una situazione molto difficile da giustificare soprattutto perché, a dire degli utenti, non vi era oggi tanta affluenza presso l’hub. (retesmash)