Manfredonia, Rossi: “La raccolta differenziata è in sensibile calo”

Manfredonia (Foggia), 03/09/2021 – “Cari colleghi, è con profondo rammarico che Vi devo informare che i dati della raccolta differenziata stanno registrando un sensibile calo rispetto ai mesi precedenti.

Tale situazione causa notevoli problemi all’intera struttura aziendale, in special modo in questo periodo di massima sensibilità per le svariate situazioni che ci vedono come ASE spa impegnati su più fronti, oltre che determina problemi di carattere economico per maggiori spese. Vi é anche il serio rischio di veder vanifIcatIgll sforzi aziendali messi In campo per poter garantire i premi di risultato ai dipendenti concordati con le Organizzazioni Sindacali.

Non perdiamo quello che abbiamo costruito insieme! Nella mia qualità di Amministratore Unico Vi stimolo ad affrontare l’attività lavorativa quotidiana con il massimo impegno possibile, tutti nessuno escluso, indipendentemente dalle difficoltà operative e di porre la massima attenzione, cosa di fondamentale importanza per raggiungere livelli di raccolta differenziata sempre maggiori, verificando la corrispondenza dei rifiuti da prelevare con le frazioni oggetto della raccolta prevista nel giorno della settimana, al fine di garantire la qualità finale del rifiuto conferito e ridurre cosi al minimo possibile il rifiuto indifferenziato che ha un costo notevole per l’Azienda. Questo, sia per quanto riguarda le utente domestiche, ma ancor più per quanto riguarda le utenze commerciali (negozi, bar, ristoranti, lidi balneari, ecc.).

Ogni difformità riscontrata nella esposizione dei rifiuti deve essere, se possibile, fatta presente all’utente con la dovuta gentilezza e, comunque, comunicata subito ai diretti superiori. Come ci siamo già detti negli incontri con ognuno di Voi, devo ricordare a tutti che ASE spa eroga un servizio di pubblico interesse e che, quindi, nell’espletamento del nostro lavoro ognuna di noi riveste un ruolo veramente importante. I nostri doveri ci sono ricordati dalla nostra splendida Costituzione. Ognuno di noi si deve comportare sempre con disciplina ed onore.

Siamo tutti paragonabili ad agenti, infermieri, etc. , insomma a tutte quelle figure pubbliche che rivestono un preciso ruolo e devono garantire la Titolarità della Esecuzione del Servizio Pubblico all’interno della organizzazione del lavoro e della società. Negli ultimi tempi, però, si sono verificati degli episodi incresciosi che hanno visto coinvolti nostri colleghi durante l’attività lavorativa.

So benissimo che non è assolutamente facile il contatto con il pubblico e con gli utenti in genere. La maleducazione, lo stress, il caldo possono favorire atteggiamenti negativi da parte delle persone, a volte anche aggressivi nei nostri confronti. Ma noi dobbiamo stare molto attenti e non cadere nelle provocazioni durante il nostro servizio quotidiano. Anzi, dobbiamo cercare sempre e comunque di operare nell’interesse specifico dei cittadini e di operare ogni giorno con passione, trasparenza ed efficacia, eliminando ogni atteggiamento che possa favorire alterchi con gli utenti.

Non è assolutamente tollerabile che si possa reagire nei confronti dei cittadini e degli utenti, “facendosi giustizia” in maniera autonoma, passando magari anche alle vie di fatto. Tali comportamenti sono sanzionati dall’Azienda. Come Datore di Lavoro, invece, Vi voglio garantire la mia massima disponibilità per una eventuale tutela legale aziendale, oltre che l’intervento delle Forze dell’Ordine ove ci fosse la necessità per fatti ed accadimenti che vedano i dipendenti e i collaboratori di ASE spa quali vittime.

Infine, colgo l’occasione per informare tutti Voi che è stato di recente pubblicato sul sito internet aziendale il Codice Etico a cui tutti ci dobbiamo scrupolosamente attenere il quale regola il complesso dei diritti e delle responsabilità che ASE spa assume nello svolgimento della propria attività verso i Cittadini, avendo come obiettivo la Qualità del Servizio. Ognuno di noi deve rispettare quel Codice. • Le attività di ASE spa devono essere quindi tese a garantire: continuità e regolarità del servizio, omogeneità di trattamento per tutta l’utenza, cortesia e comportamento corretto da parte del personale, miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati, riduzione degli impatti ambientali dovuti alla raccolta e trattamento dei rifiuti”.

Lo riporta l’Amministratore Unico Raphael Rossi in una lettera a tutti i dipendenti e collaboratori aziendali ASE.