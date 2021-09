Milano – Foggia – Milano, Ilaria la sua bici e il suo sorriso

Passeggiando in bicicletta accanto a te,

pedalando senza fretta la domenica mattina,

Lungo i viali silenziosi insieme a te,

Con quegli occhi allegri e accesi.

Recita così uno dei più grandi successi di Riccardo Cocciante e la storia di Ilaria Fiorillo, giovane ventinovenne foggiana pare proprio esserne la colonna sonora.

In una mattinata assolata di fine agosto mi trovavo casualmente in Piazza Salvo D’Acquisto, quando la mia vista fu catturata da un’elegante ragazza in bici col caschetto, seguita a ruota da un ragazzo (Pietro Franzese ndr). Pensai subito all’impresa che la biker pugliese aveva compiuto qualche giorno prima, ossia quella di percorrere i 900 km di distanza tra Milano e Foggia in bicicletta, per tornare nella sua amata terra e trascorrere delle serene vacanze in famiglia. La contattai sulla sua pagina Instagram ufficiale “Milano in Bicicletta” per fugare i miei dubbi e confermare l’impressione d’averla vista proprio qui a Manfredonia. Mi confermò tutto e mi disse che stava percorrendo il giorno 1 (tappa Manfredonia- Isernia) di quello che sarebbe stato il suo ritorno nella città meneghina.

Mi ha raccontato che per problemi di tempo, sarebbe arrivata fino a Pescara, per poi risalire a Nord con dei treni regionali.

Testimonial del turismo slow, nell’arco di un mese con i suoi racconti e le emozioni, nello scoprire ed esaltare paesaggi suggestivi e ai più sconosciuti, Ilaria ha invogliato in tanti l’amore per il ciclismo e per le bellezze italiche.

Spinto dalla sua cordialità e simpatia, ho deciso di porle, per Stato Quotidiano, alcune domande:

1) Quanto ed in che modo, a tuo parere, lo sport ed in questo caso il ciclismo può essere vettore della promozione del territorio e volano per l’economia turistica?

“Quando ho deciso di viaggiare in bici l’ho fatto perché avevo voglia di riscoprire l’Italia da un altro punto di vista. Spostarsi in bici permette di entrare in contatto con i local e riscoprire le tradizioni dei piccoli borghi che rendono bella la nostra penisola.

Il cicloturismo dà la possibilità a mete meno gettonate dal turismo di massa di emergere e di conseguenza far girare l’economia e generare posti di lavoro.

Durante il mio viaggio ho scoperto posti bellissimi, sono capitata per caso in piccoli paesini che non vedono l’ora di accogliere turisti.

Viaggiare in bici non inquina, costa poco e ci aiuta a stare in forma, che c’è di meglio?”.

2) Hai temuto, qualche volta, per la tua incolumità, specialmente nello scendere in solitaria?

“Non ti nego che prima di partire un po’ di timore l’ho avuto, per fortuna lungo la mia strada ho incontrato solo persone bellissime, pronte ad aiutarmi ed accogliermi. Se si viaggia con il giusto spirito e si ha rispetto per i luoghi e le persone, capitano tante cose belle. La paura ci aiuta a tenere alta la soglia dell’attenzione, con un po’ di coraggio si può fare tutto!”

3) Adesso che hai concluso la tua impresa, sei un esempio di caparbietà femminile. Quale messaggio ti senti di lanciare ai giovani nei loro vari percorsi di vita, nonostante gli imprevisti?

“Quando si viaggia in solitaria si impara a contare soltanto su se stessi e sulle proprie energie, è una grande scuola di vita.

Ho gestito situazioni di imprevisti con una determinazione che non sapevo di avere, ora sono più consapevole delle mie capacità.

Consiglio, a chi ne ha la possibilità, di fare un’esperienza come la mia, ne vale la pena”.

4) Sei stupita del clamore, del seguito d’interesse e perché no, della popolarità che ha suscitato il tuo viaggio? Hai altre sorprese per il futuro?

“Mai mi sarei aspettata tanto interesse verso il mio viaggio. Mi sono impegnata tanto nel raccontarlo e nel condividere le fatiche e le gioie che un viaggio come il mio porta con sé.

In tanti mi hanno scritto che non vedono l’ora di fare un’esperienza come la mia, non potrei essere più felice e spero di essere stata un buon esempio.

Se con i miei racconti ho convinto anche solo una persona ad usare la bici, sono più che soddisfatta!

Arrivata a Foggia ho deciso di usare la bici per riscoprire anche il nostro territorio. Ho pedalato per le strade del Gargano e del Tavoliere, la Puglia è bellissima e in bici anche di più”.

ANTONIO MONACO