San Severo, Miglio: “Giovanni Bergantino aveva 16 anni”

San Severo (Foggia), 03/09/2021 – “Alla sua età si sogna, ci si prende le prime cotte, si chiede ai genitori di poter viaggiare, di conoscere il mondo e divenirne cittadino. A lui, invece, il destino ha riservato altro. Ha riservato una lotta con una bestia feroce, il cancro, che ha combattuto come un leone. Giovanni non ce l’ha fatta.

Ai suoi genitori, ai suoi amici e a tutte le persone che gli volevano bene la vicinanza della nostra città. San Severo oggi prega per questo angioletto e per i suoi familiari che possano trovare forza…. tanta forza per andare avanti”.

Lo riporta il sindaco di San Severo Francesco Miglio