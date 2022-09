Agguato a Orta Nova: “Una comunità ferita, una perdita che toglie fiducia nel futuro”

Stato Quotidiano, 3 settembre 2022. “La morte di un ragazzo lascia inebetiti, increduli. Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, i parenti, e poi per tutti noi, che meno vicini siamo comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità”.

Lo scrive sui social il consigliere comunale di Orta Nova Alfredo Coppola. “Ognuno viene toccato nell’affetto- prosegue- nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita.Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Buon viaggio Andrea”.