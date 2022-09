E-wallet e gambling, un nuovo legame è nato?

Nell’ultimo periodo molto spesso si sente parlare di E-wallet. Innanzitutto va detto che si tratta dell’abbreviazione di electronic wallet, ossia portafoglio elettronico. Anche se l’espressione più utilizzata è senza alcun dubbio portafoglio digitale.

Comunque, entrando maggiormente nel dettaglio, si può dire che si tratta di uno strumento, o meglio di un vero e proprio servizio, online. Insomma un qualcosa che, proprio come un portafoglio, contiene quelle che sono tutte le carte di pagamento, ma anche i documenti di identità e tutte le carte fedeltà. Ma la vera funzione di questo mezzo è rappresentata dal fatto che consente di pagare tramite dispositivi elettronici, come gli smartphone, magari con l’utilizzo di app, come Satispay o Google Pay. Ed è per questo che si parla di mobile wallet.

Dunque una vera novità con cui ormai da tanto tempo si stanno facendo i conti e che sta via via prendendo il posto del contante. Ma, nello specifico, che cosa si può fare con un e-wallet? I servizi messi a disposizione sono davvero molteplici e anche tutti diversi tra di loro, come spiegano gli esperti di PagamentiDigitali in un post. Infatti si possono in primis inviare e ricevere pagamenti, sia in prossimità che da remoto. Inoltre è poi possibile prelevare, trasferire o caricare fondi dalle diverse carte o conti correnti posseduti e collegati. Non può poi essere dimenticato e sottovaluto lo shopping. Difatti con questo mezzo si acquistano prodotti e servizi in qualsiasi valuta, persino con tasso di cambio annesso. Le altre funzioni sono le digitalizzazioni dei documenti d’identità, la possibilità di avere con sé biglietti per viaggi e carte fedeltà. Infine poi si può sempre e comunque monitorare in tempo reale la cronologia e il saldo delle transazioni. Insomma, una sorta di vero home banking, però sempre più moderno e tecnologico.

