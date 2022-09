Il Luna Park a Manfredonia chiude i battenti: “Festa molto travagliata”

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/09/2022 – “Anche questa festa è finita, molto travagliata ma in fin dei conti bella…

Speriamo che il prossimo anno tra ritorni e novità ci potremo divertire in uno dei Luna Park più grandi della Puglia in piena sicurezza e con i dovuti controlli! Ringraziamo gli esercenti dello spettacolo viaggiante che come al solito portano divertimento e professionalità nella città di Manfredonia L’anno prossimo ancora più forti, questo era un anno di rodaggio post covid… Noi Ci sentiamo a Gennaio… MANFREDONIA2023, TI ASPETTIAMO”.

Lo riporta la pagina Facebook Luna Park Manfredonia.