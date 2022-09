La corazzata Manfredonia si presenta. Di Benedetto: “Vogliamo tornare in D. Ci metteremo il cuore”

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 03 Settembre 2022.

Rinnovato entusiasmo e l’etichetta di squadra da battere. Così il Manfredonia Calcio, a poco meno di un mese al novantesimo anno della sua storia si è presentato come da rituale alla città. Il presidente Giuseppe Di Benedetto ha messo su una vera e propria corazzata, un organico di tutto rispetto, arricchito dalla ciliegina dell’acquisizione dell’ariete Kevin Gissi, giunto in riva al golfo proprio poche ore fa. Il sodalizio sipontino strutturato in ogni sua parte e con lo staff tecnico collaudato e vincente di mister Pasquale De Candia lascia presagire che i tifosi biancocelesti torneranno a gioire come nei tempi d’oro. In Piazza Diomede cori ed incitamenti degli Ultras della Gradinata Est a tutti i componenti societari e ai nuovi beniamini chiamati a difendere la gloriosa casacca biancoceleste già da domenica 04 settembre nel primo turno della Coppa Italia Eccellenza, in quel di Stornara con il Real Siti.

Graditi gli interventi del presidente Figc regionale Vito Tisci e del sindaco ing. Gianni Rotice. Entrambi hanno sottolineato l’importanza e la serietà del progetto calcistico che è patrimonio della città di Manfredonia. Svelate le nuove maglie di gara, il vincitore del contest per il logo dei 90 anni e applausi per la selezione del Manfredonia For Special, pluricampioni nel campionato di quarta categoria.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 03 Settembre 2022.