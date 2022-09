La foggiana Giannetta alla Mostra del Cinema di Venezia

FOGGIA, 03/09/2022 – (quotidianodipuglia) Torna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia la terza edizione del Premio Collaterale RB Casting. Host del Premio, l’attrice Maria Chiara Giannetta, originaria di Foggia.

La pugliese è stata ospite a Venezia, dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Puglia. «Puglia mia, ti porto sempre nel cuore quando vado via», ha dichiarato citando Caparezza. La stagione numero 2 della serie tv “Blanca” in cui interpreta una detective ipovedente si farà: «Blanca sta per tornare» ha detto Giannetta da Venezia confermando che la fiction di RaiUno potrebbe andare in onda già alla fine del 2022. Torna dunque a Veneiza il Premio Collaterale RB Casting, si tratta di un riconoscimento indirizzato esclusivamente agli interpreti italiani dei film presenti nella Selezione Ufficiale.