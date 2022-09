Manfredonia, spari al Luna Park: trovato l’attentatore

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/09/2022 – (gazzettamezzogiorno) Si conosce il nome del presunto attentatore di Giovanni Latorre, 46 anni, gambizzato la notte del 31 agosto a Manfredonia.

Sarebbe il titolare di una bancarella, già noto alle forze dell’ordine, che conosceva la vittima dell’agguato: l’attentatore avrebbe litigato con il figlio di Latorre prima che questi venisse gambizzato. Non risultano tuttavia allo stato provvedimenti emessi sul conto del pistolero, un giovane di 24 anni, sul quale è subito scattata la caccia all’uomo da parte dei poliziotti del commissariato di Manfredonia. Gli indizi finora raccolti (probabilmente sulla base delle dichiarazioni rese dal Latorre) permettono di circoscrivere il quadro criminoso alla vendetta per futili motivi, un atto delinquenziale esecrabile quanto si voglia, ma non riconducibile a piste d’indagini mafiose. (gazzettamezzogiorno)