Mostra internazionale del cinema di Venezia, Mario Maratea: “La Gargano Sapori c’è” (FOTO)

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 03 settembre 2022. La Gargano Sapori del noto imprenditore di Monte Sant’Angelo Mario Maratea ha partecipato alla 79a edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia.

Così il noto e dinamico imprenditore garganico sulla partecipazione attiva della sua azienda alla nota kermesse culturale di rilievo internazionale: “Abbiamo deciso di partecipare alla 79a edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia per cogliere la grande opportunità di far conoscere i nostri prodotti artigianali e soprattutto per promuovere il nostro amato territorio garganico che tutti ci invidiano.

Posso testimoniare che i prodotti che abbiamo offerto per la degustazione, soprattutto le ostie alle mandorle e miele, sono andati a ruba e sono stati letteralmente presi d’assalto, a testimonianza che la qualità paga sempre”. Stiamo costatando che la sua azienda sta diventando sempre più attiva nella partecipazione ad eventi di grande rilievo mediatico”.

Le chiediamo se é un caso o é una policy aziendale? “Vi dico subito che la partecipazione ad eventi del genere comporta sforzi notevoli non solo in termini economici ma anche in termini organizzativi e di e tempo. Ma con altrettanta franchezza posso confermare che quando vedi la gente che apprezza i prodotti artigianali della tua azienda e non si risparmia nel lesinare complimenti di ogni genere sulla bontà e qualità dei prodotti, questa é la soddisfazione più grande, che non ha prezzo e ripaga tutti i sacrifici”.

Ci lascia un suo ultimo pensiero? Certo. “Viva Monte Sant’Angelo, cuore del Parco Nazionale del Gargano, viva il Gargano, viva l’Italia. Mi raccomando mangiate prodotti italiani e se volete essere al top mangiate quelli della nostra amata terra garganica”.

FOTOGALLERY