Progetto Baltimora: un viaggio negli USA per ridare speranza a Davide

Manfredonia (Fg), 3 settembre 2022 – “Questo è il link per aiutarmi con le donazioni, anche 5 euro fanno la differenza, donate solo quello che vi sentite se vi fa piacere ovviamente, sono un ragazzo di 23 anni malato di Atassia che vorrebbe andare in America per cercare di fare qualcosa dato che non ho molto tempo, la mia storia la trovate giù https://www.gofundme.com/f/finanziamo-il-viaggio-della-speranza-di-davide“.

È questo il messaggio di Davide, un ragazzo di 23 anni originario di Manfredonia, affetto da Atassia di Friedreich, malattia genetica rara che compromette il sistema nervoso.

Si tratta di una malattia neurologica che comporta disturbi dell’equilibrio e vari altri sintomi come difficoltà a camminare, parlare, scrivere, deglutire e tanto altro, peggiorando progressivamente fino a causare disturbi cardiaci gravi e diabete.

La malattia attualmente non ha cura e i malati come Davide devono affidarsi alla speranza.

Nonostante gli sforzi delle associazioni e delle università anche per i pochi fondi pubblici che ricevono, attualmente la ricerca della cura, anche per la poca conoscenza e consapevolezza della malattia, va molto a rilento.

Il viaggio in America rappresenta per Davide l’ opportunità di fare qualcosa per la sua malattia cercando di sensibilizzare le persone sul tema per lo più sconosciuto.

“Ringraziamo in anticipo chiunque ci dedicherà attenzione e deciderà di aiutarci in qualsiasi modo a raggiungere il nostro obiettivo”, sottolineano i referenti dell’iniziativa benefica ‘Progetto Baltimora’.

“Ci tenevo a specificare una cosa perché ho c’è molta titubanza (giustificatissima eh, purtroppo di truffe ne è pieno) però assicuro che i soldi versati sul gofoundme vengono GIORNALMENTE versati sul mio conto ed è tutto trasparente, in più invito sempre a seguire la pagina sia Facebook che Instagram per aggiornamenti costanti anche dall’America (@progettobaltimora); inoltre per quanto riguarda lo scopo, gli obbiettivi e il perché dell’America invito a passare sul sito www.progettobaltimora.it e vedere il video di spiegazione realizzato da me”, conclude Davide.

Nel video presente, Davide racconta la sua situazione, il progetto, e quello che rappresenta per lui: