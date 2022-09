Freddato a colpi di pistola: muore giovane ragazzo ad Orta Nova

Statoquotidiano.it, 03 settembre 2022 – Orta Nova si è svegliata nel sangue e nel grido di dolore di una donna questa mattina presto.

È stato, infatti, trovato morto un ragazzo di vent’anni, Andrea Gaeta, a colpi di sparo, in una zona periferica della cittadina.

Foto: Enzo Maizzi

Sul posto, in via Saragat, dove si è subito raccolta una folla di curiosi, sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato tutta la zona interessata per gli accertamenti del caso.

Stando a testimonianze raccolte, pare che, nel cuore della notte, l’autore degli spari abbia intimato al gruppo dei ragazzi che erano in macchina con il malcapitato di scendere dall’auto per lasciare solo il giovane da colpire.

Subito dopo il killer avrebbe sparato a morte contro il giovane, ben cinque colpi.

Foto: Enzo Maizzi

Ora i tre ragazzi presenti sarebbero in caserma per un interrogatorio.

Sembrerebbe dunque noto il volto ed il nome del responsabile di quello che si potrebbe dire essere stato un omicidio a sangue freddo. Al momento, gli investigatori sembra escludano l’ipotesi di un regolamento di conti fra le cause dell’omicidio.

Il cordoglio dei parenti ed amici più cari nel post di una giovane su Facebook: “Un amico è per sempre,anzi no un fratello è per sempre,colui che chiamavi a qualsiasi ora e correva a sistemare un problema,colui che era pronto a cavalcare il cielo sempre con positività e allegria..

Come farò senza di te Andrea mio,chi mi darà la morte ora?

Tu non morirai mai perché sarai sempre il ragazzo forte dal cuore buono che io ho conosciuto da piccola,ti terrò sempre nei miei pensieri..

Ora sii forte e aiuta ad essere forte anche a noi,i tuoi genitori,i tuoi amici,e tuo fratello..

Non doveva andare a finire così,no,non è giusto..

Riposa in pace amico mio ti voglio e ti vorrò per sempre bene.”.