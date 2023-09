È un marocchino di 43 anni l’uomo accusato di aver ucciso Franca Marasco a Foggia

E’ stato fermato il presunto omicida di Francesca Marasco. Si tratta di un uomo di 43 anni, di origini marocchine, accusato di aver ucciso la tabaccaia di 72 anni a coltellate nel suo punto rivendita, in via Marchese De Rosa, a Foggia, lo scorso 28 agosto.

Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Foggia, coordinati dalla procura foggiana, hanno consentito di ricostruire il percorso compiuto dall’uomo, dopo l’omicidio.

Il 43enne, dopo aver ammazzato Marasco, ha cambiato i vestiti, abbandonando quelli che indossava durante l’omicidio, in un sacchetto di plastica, in via Mameli.

I carabinieri sono riusciti anche a ritrovare il cellulare della vittima che le era stato sottratto e che il 43enne aveva rivenduto a un’altra persona.

Attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza, dei sistemi pubblici e privati, i militari dell’Arma sono riusciti a capire la direzione presa dall’uomo. La sua fuga è finita nella serata di ieri a Napoli. Sono tuttora in corso le indagini per accertare il movente dell’omicidio.

Lo riporta Lapresse.