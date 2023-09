Foggia, boom! Si schianta contro due auto in sosta e fugge: trovato

Foggia. Si schianta contro due auto in sosta e fugge. Intercettato dalla Polizia Locale.

L’incidente è avvenuto stanotte in viale Europa a Foggia. A rimanere danneggiate una Alfa Romeo ed una Nissan Micra regolarmente parcheggiate sulla carreggiata in direzione di marcia via Smaldone.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Foggia che ha effettuato i dovuti accertamenti.

Da alcuni elementi emersi durante i rilievi del sinistro, è stato possibile risalire all’auto che si è data alla fuga. Il veicolo, anch’esso gravemente danneggiato e rintracciato stamattina, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Fortunatamente non ci sono feriti.