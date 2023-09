Manfredonia. “Caro diario, caro professore, fate in modo che i vostri studenti si innamorino della vostra materia”

Riceviamo e pubblichiamo

“Caro diario,

Caro professore, fra pochi giorni i miei figli inizieranno la scuola superiore, un periodo delicato in cui li vedo trasformarsi da piccoli bambini che erano, e io, con tutto il mio affetto, li sento già diventare piccoli uomini e donne. Loro si sentono cresciuti, sia per i cambiamenti fisici che per la quantità di consigli che giorno dopo giorno mi dispensano. Spesso sorrido, rievocando nella mia mente le stesse parole e gli stessi consigli che condividevo con mio padre e mia madre. È la storia che si ripete.

Caro diario, caro professore, permettetemi di raccontarvi una storia personale riguardante il mio primo anno di scuola superiore. All’inizio delle lezioni di disegno, ci fu assegnato un giovane professore di cui non ricordo neanche il nome. L’insegnante si presentò con un discorso unico: “Io non sono vostro amico, sono il guardiano di uno zoo, e voi siete le bestie.” Tutti noi ragazzi ci guardammo increduli. Non capivo appieno il senso di quel discorso.

Recentemente, mi sono imbattuto in un discorso simile tenuto da un professore a Corrado Augias e ai suoi compagni di scuola:

“A che serve studiare? Chi sa rispondere?” Qualcuno osò rispondere educatamente: “A crescere bene, a diventare brave persone.” Il professore scosse la testa e disse: “Ad evadere dal carcere.” Ci lasciò stupefatti. Continuò: “L’ignoranza è una prigione. All’interno, non capisci, non sai cosa fare. In questi cinque anni, dobbiamo organizzare la più grande evasione del secolo. Non sarà facile, cercano di renderci stupidi. Ma se riuscirete a scavalcare il muro dell’ignoranza, capirete senza chiedere aiuto. Sarà difficile ingannarvi. Chi è con me?”

Un discorso meraviglioso, caro diario. Avrei voluto sentire queste parole il mio primo giorno di scuola.

Vorrei che iniziassero l’anno con un discorso profondo, dicendo ai ragazzi che sono lì per farli innamorare della materia che insegnano. Dite loro che la storia è meravigliosa e può evitar loro errori futuri. Dite loro che i numeri della matematica sono straordinari, che li aiuteranno nella vita domestica e aziendale. Dite loro che la fisica non è difficile e, con piccoli esempi ed esperimenti, potrà far loro capire gli episodi straordinari della natura che ci circonda.

Caro diario, caro professore, fate in modo che i vostri studenti si innamorino della vostra materia. Siate come Cupido, scagliando la freccia che li farà innamorare della conoscenza. Se ci riuscirete, i miei figli, e quelli degli altri, vi seguiranno ovunque.

Un abbraccio, caro diario, un saluto caro professore. Gerardo Zino”.