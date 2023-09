Manfredonia. Mostra “Storia e Passione del calcio” (VIDEO)

Manfredonia. Il gioco del calcio è notoriamente lo sport più diffuso e praticato al mondo. Se oggi è possibile seguirlo in diretta sui propri cellulari, leggere risultati e statistiche in tempo reale, un tempo, invece, mancando il supporto della tecnologia, era necessario incollare l’orecchio ad una radiolina per ascoltare le cronache o meglio spezzoni di cronaca delle partite giocate di serie A, affezionandosi agli inviati Rai con le loro ammalianti ed appassionate voci.

Si doveva attendere qualche spezzone video in tv per conoscere visivamente i calciatori professionisti che solcavano i terreni di gioco.

Arriva l’idea geniale della “Panini Editore di Modena”, che inventa a far data dall’anno 1939 l’Almanacco del Calcio e successivamente l’album delle figurine dei calciatori nei diversi campionati di calcio Italiani. In questi giorni a Manfredonia, al Corso Manfredi n.184, vi è una mostra voluta fortemente da due appassionati amanti del calcio e collezionisti, tali Matteo Armillotta e Michele Di Pippa che hanno deciso di mostrare la loro collezione dall’enorme valore culturale.

Il primo possiede tutta la collezione degli almanacchi del calcio dal 1939 ad oggi oltre che riviste originalissime e libricini che hanno preceduto gli almanacchi.

Il secondo, invece, tutti gli album dei calciatori Panini dal 1964 ad oggi. Un viaggio nel passato e nel presente ma soprattutto, per chi ha vissuto nel post guerra e nel boom economico degli anni 70/80, l’emozione dei ricordi di infanzia, quando, per strada, vi erano scambi di figurine tra i giovanissimi collezionisti, finalizzati a riempire quanto prima l’album e riporlo in archivio in attesa di quello dell’anno successivo. Una mostra dal grande fascino con il doveroso apprezzamento e complimenti per gli organizzatori.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 03 settembre 2023