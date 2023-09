Manfredonia: traballa amministrazione Rotice, due consiglieri di Fi lasciano

“Non riconoscendoci più nei principi che nel 2021 ci spinsero a candidarci nella lista di Forza Italia, comunichiamo la nostra immediata fuoriuscita dal partito dichiarandoci indipendenti con pieno sostegno all’Amministrazione Rotice come orizzonte certo e sicuro verso il quale indirizzare il futuro di Manfredonia.

Siamo certi che i nostri elettori ed i cittadini capiranno le ragioni di questa scelta che non si allontana dal progetto di governo della città con al centro il bene della collettività e non interessati personalismi”.

Così Antonio Vitulano Francesco Riganti, forzisti dell’amministrazione di Gianni Rotice a Manfredonia.

“Una decisione molto sofferta, ma assolutamente necessaria. Manfredonia merita chiarezza, trasparenza e serietà per dare seguito ad un progetto politico-amministrativo che negli ultimi mesi vede compromesse la sua operatività e credibilità a causa di comportamenti dannosi dall’interno, basati su logiche personalistiche in antitesi con ciò di cui Manfredonia ha bisogno”.

Nel frattempo, oltre le rassicurazioni di “fedeltà” a Rotice, si vocifera che 14 consiglieri fra maggioranza e minoranza potrebbero recarsi, a breve dal notaio, per far cadere l’amministrazione del sindaco in carica a Manfredonia.