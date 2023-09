Presunto omicida della tabaccaia di Foggia portato in caserma

È stato portato in caserma stanotte per essere interrogato il presunto omicida di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa a Foggia il 28 agosto scorso.

Dopo un lavoro capillare delle telecamere di videosorveglianza l’uomo sarebbe stato individuato a Napoli. Ancora oscuro il movente su cui gli inquirenti tengono il massimo riserbo.

Una rapina finita male, si è pensato all’inizio, ma non si escludono altre piste dato che l’incasso non è stato portato via ma sarebbe sparito il cellulare della donna. Nelle foto il presunto omicida quando viene portato in caserma per essere interrogato.

fotogallery Enzo Maizzi