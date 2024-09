VILLALONGO (BERGAMO) – Una bambina di 6 anni si stava dondolando sull’altalena quando sarebbe caduta a terra, l’altalena proseguendo nella propria oscillazione le avrebbe colpito violentemente la testa.

Un colpo che le è stato fatale.

La tragedia si è consumata lunedì 2 settembre verso le 21.15 nel parco gioco di piazza Vittorio Veneto a San Filastro, una località di Villongo, sotto gli occhi della mamma.

La piccola, originaria del Marocco e residente a Credaro, priva ormai di sensi ha richiamato l’attenzione di altre persone che hanno dato l’allarme.

In pochi minuti sono intervenute sul posto un’ambulanza della Croce Blu del Basso Sebino e l’automedica di Sarnico. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimare la bambina per diversi minuti, poi è stata trasportata in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Molti genitori con i bambini presenti nell’area giochi hanno seguito con apprensione i soccorsi.

Verso le 23 è arrivata la notizia della morte della bambina che avrebbe compiuto sette anni il prossimo ottobre.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Sarnico. La salma della bambina è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lo riporta bergamonews.it