CANOSA (BAT) – Un brutto incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio alle ore 15,50 circa sulla strada provinciale S.P. 2 al Km. 65+600 direzione Foggia.

Un’autoarticolato per cause in fase di accertamento è uscito fuori strada schiantandosi sul guard rail.

Il conducente con il secondo autista a bordo del mezzo sono stati soccorsi dal 118 e ricoverati presso il “Bonomo” di Andria.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la pattuglia di pronto intervento della Polizia Locale di Canosa di Puglia, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato per la viabilità.

Lo riporta la pagina FB La Terra del Sole.