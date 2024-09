FOGGIA – Un solido Foggia espugna il San Nicola di Bari e fa bottino pieno col Team Altamura: ci pensa un super Emmausso con una doppietta a coronare una prestazione di livello degli uomini di mister Massimo Brambilla, che soffrono l’iniziativa dei padroni di casa principalmente nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione, con Peschetola che centra il palo con una conclusione praticamente all’altezza del dischetto del rigore e Bumbu, bravissimo a scagliare una bordata dalla distanza, disinnescata da De Lucia con la mano di richiamo.

A proposito del portiere rossonero, davvero enorme il rischio da lui preso qualche giro d’orologio dopo la rete del vantaggio: il cronometro segnava il minuto 11 quando si avventurava in un’uscita alquanto avventata, prendendo il pallone con le mani a ridosso del limite dell’area di rigore e rischiando il rosso qualora fuori dal rettangolo di competenza. Il direttore di gara lasciava correre.

La cronaca dei gol

9′ – GOL DEL FOGGIA: contropiede fatale dei rossoneri, Orlando allarga per Tascone che lascia scorrere, palla per Da Riva che serve Emmausso, che a sua volta prova la conclusione e dopo una deviazione sfortunata da parte di un calciatore dell’Altamura, la sfera termina in rete.

59′ – RADDOPPIO DEL FOGGIA: Orlando dalla destra mette in mezzo un cross interessante verso il secondo palo dove si fa trovare pronto ancora Emmausso che da due passi insacca. Team Altamura-Foggia 0-2.

Emmausso Team Altamura-Foggia

Team Altamura-Foggia 0-2, il tabellino

Marcatori: 9′, 59′ Emmausso (F)

Team Altamura (4-2-3-1): Viola; Mane (72′ Poggesi), Sadiki, Gigliotti, Acampa (46′ Silletti); Franco, Bumbu (46′ Dipinto); Peschetola (83′ Palermo), Minesso (62′ Leonetti), Rolando; Sabbatani. A disposizione: Pane, Di Toma; Andreoli, Molinaro, Grande, De Santis. Allenatore: Daniele Di Donato.

Foggia (4-2-3-1): De Lucia; Salines, Parodi, Camigliano, Felicioli; Da Riva (47′ Mazzocco), Tascone (78′ Vezzoni); Zunno, Emmausso (89′ Gargiulo), Orlando (89′ Silvestro); Santaniello (78′ Sarr). A disposizione: Perina, De Simone; Ercolani, Carillo, Pazienza, Ascione. Allenatore: Massimo Brambilla.

Ammoniti: 28′ Sabbatani (A), 32′ Tascone (F), 45′ Sadiki (A), 50′ Zunno (F), 76′ Mazzocco (F), 90+6′ Felicioli (F), 90+7′ Silvestro (F)

Espulsi: nessuno

Calci d’angolo: 5-3

Recupero: 2′ p.t., 7′ s.t.

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese);

Assistente 1: Giuseppe Luca Lisi (Firenze);

Assistente 2: Carmine De Vito (Napoli);

Quarto Ufficiale: Domenico Mascolo (Castellammare di Stabia).

