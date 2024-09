Grave incidente stradale in viale Ofanto a Foggia. 80enne in ospedale - PH ENZO MAIZZI

Foggia. Grave incidente stradale poco fa in viale Ofanto a Foggia. 80enne in ospedale.

Per cause al vaglio della Polizia Locale, stamattina verso le ore 12, un’auto si è scontrata con uno scooter condotto da un uomo di 80 anni. Il conducente dell’auto si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi. Trasportato in pronto soccorso in codice rosso, non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.