MASSAFRA – «Perché piangi? Stavamo giocando». Così uno dei tre uomini fermati con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 23enne, si sarebbe rivolto alla vittima dopo quei momenti terribili.

Emergono nuovi dettagli della terribile vicenda consumata nelle campagne di Massafra, nel Tarantino, e su cui i carabinieri in breve tempo sono riusciti a identificare i presunti autori e su ordine del pubblico ministero Antonio Natale li hanno condotti nel carcere di Taranto.

Nell’agghiacciante racconto fatto dalla vittima ai militari dell’Arma, la 23enne ha riportato anche i tentativi fatti dagli indagati di sminuire quelle violenze.

Secondo quanto svelato dalla ragazza, infatti, i tre avrebbero provare a convincerla che si trattava di un’azione consensuale: parole dette poco prima di abbandonarla a una certa distanza da casa e per giunta seminuda.

Quel lungo e doloroso racconto ha inoltre messo in evidenza persino come uno dei tre, dopo aver abusarto dalla vittima, abbia cercato di assumere anche un atteggiamento amicale dicendo agli sue due amici: «Lasciatela stare mo la ragazza».

Questa mattina i tre, tutti di Palagiano, dovranno comparire dinanzi al gip Francesco Maccagnano per l’udienza di convalida del fermo: in cella sono finiti un 23enne di Palagiano difeso dall’avvocato Gianluca Sebastio, un 27enne anch’egli di Palagiano assistito dall’avvocato Marcello Ferramosca e infine un terzo palagianese di 34 anni difeso dall’avvocato Michele Parisi.

I fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi.

Secondo la versione fornita agli inquirenti, la ragazza stava tornando a casa in compagnia di due amici, un uomo e una donna, con i quali aveva trascorso la serata.

Durante il tragitto sono stati avvicinati da un’auto con a bordo i tre sospettati che hanno offerto loro un passaggio.

L’invito è stato accettato perché il gruppetto conosceva uno dei ragazzi nell’auto.

Gli amici della 23enne sono stati accompagnati a casa per primi mentre la giovane, rimasta sola in auto, è stata portata in campagna dove sarebbe stata violentata.

Dopo avere abusato di lei, i tre l’avrebbero riportata a casa, facendola scendere dall’auto poco prima di arrivare, minacciandola e intimandole di non raccontare nulla.

La ragazza, però, ha chiamato suo fratello e con lui ha raggiunto l’ospedale dove i medici hanno accertato la violenza sessuale e hanno attivato il protocollo previsto in questi casi contattando le forze dell’ordine.

I sanitari avrebbero riscontrato lesioni riconducibili al presunto stupro di gruppo.

I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della presunta vittima e sono riusciti a individuare l’auto dei tre mentre erano ancora in giro. E’ stato così notificato il fermo disposto dal pm di turno Antonio Natale.

La ragazza avrebbe spiegato di aver implorato più volte gli aggressori di fermarsi e di non farle del male, ma la violenza sarebbe tuttavia proseguita.

I giovani fermati, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero cercato di difendersi sostenendo che non ci sarebbe stata alcuna costrizione e che dunque il rapporto era consenziente. Ora potranno fornire la loro versione dei fatti rispondendo alle domande del gip, limitarsi a dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Per la federazione Sicurezza & Difesa (Fsd), “sembra oramai un bollettino di guerra, non passa giorno che non si registrino episodi di violenza sessuale, quasi sempre commessa da gruppi violenti.

Riteniamo sia altresì indispensabile una modifica del nostro ordinamento penale soprattutto per quanto concerne l’imputabilità.

Non deve essere consentito alcun beneficio o sconto di pena”.

