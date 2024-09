Sant'Andrea Patrono dei pescatori: una giornata di fede e tradizioni a Manfredonia

La festa di Sant’Andrea a Manfredonia, svoltasi lo scorso 1 settembre, ha rappresentato, come ogni anno, un momento di profonda devozione e aggregazione per la comunità locale, in particolare per la comunità dei pescatori, di cui Sant’Andrea è patrono.

La giornata ha avuto inizio con la tradizionale processione, un evento che coinvolge un gran numero di fedeli e visitatori. La statua del santo è stata portata in processione lungo un percorso che ha toccato i punti nevralgici della città, dal Molo di Ponente fino al rientro presso la Chiesa di Sant’Andrea, dove è stata celebrata una messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone​.

Uno dei momenti più suggestivi è stato l’imbarco del simulacro su un motopeschereccio, seguito da una cerimonia in mare, durante la quale è stato recitato un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare. Questa tradizione, che unisce fede e cultura marinara, rappresenta un omaggio simbolico al mare, elemento essenziale nella vita di molti abitanti di Manfredonia​. La serata si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato la Spiaggia Castello, regalando ai presenti uno spettacolo visivo che ha chiuso in bellezza la giornata.​

La Festa di Sant’Andrea è molto più di un evento religioso; è un’occasione che celebra l’identità della città e il forte legame della comunità con il mare. La partecipazione è stata elevata, confermando l’importanza di questa tradizione nel cuore dei manfredoniani.