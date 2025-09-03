Foggia, 3 settembre 2025 – L’ASL Foggia è al centro di una vicenda delicata riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato attraverso una società interinale multinazionale. A seguito di segnalazioni sindacali e accertamenti interni, la direzione ha deciso di sospendere immediatamente il rapporto con la società, pur garantendo la continuità dei servizi essenziali.

All’origine della decisione vi è stata una richiesta formale della ASL, non imposta dalla normativa vigente, per l’acquisizione preventiva dei certificati del casellario giudiziale da parte della società interinale.

“Qualora questa richiesta fosse stata accolta tramite semplici autocertificazioni, l’Azienda ha proceduto per vie ufficiali, ottenendo i primi 30 certificati direttamente dagli organi competenti. Alcuni di questi documenti hanno evidenziato precedenti penali o segnalazioni per alcuni candidati, inducendo l’ASL ad agire con prontezza e cautela, sospendendo il servizio assicurato dalla società esterna.”

Dichiarazioni del dott. Antonio Nigri, Direttore Generale dell’ASL Foggia: «L’ASL Foggia non ha alcuna responsabilità nella gestione della selezione, in quanto il rapporto di lavoro del personale in questione è esclusivamente con la società interinale — e non con Sanitaservice né con l’ASL Foggia. Abbiamo immediatamente segnalato le criticità agli organismi competenti.

Siamo consapevoli della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza, e stiamo valutando la sospensione del servizio erogato dalla società. Tuttavia, assicuriamo ai cittadini la continuità dei servizi fondamentali.»

