Edizione n° 5813

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Decaro, ‘grazie a Emiliano, ora sia generoso anche Vendola’
3 Settembre 2025 - ore  09:33

CALEMBOUR

FRODE // Ravenna, scoperta maxi-frode internazionale: oltre 2 miliardi di euro in fatture false
3 Settembre 2025 - ore  10:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Assunzioni nel mirino, l’ASL Foggia corre ai ripari. Nigri: “Stop immediato all’agenzia interinale”

NIGRI Assunzioni nel mirino, l’ASL Foggia corre ai ripari. Nigri: “Stop immediato all’agenzia interinale”

"Abbiamo immediatamente segnalato le criticità agli organismi competenti."

Un momento della conferenza stampa, ph enzo maizzi

Un momento della conferenza stampa, ph enzo maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Foggia, 3 settembre 2025 – L’ASL Foggia è al centro di una vicenda delicata riguardante le assunzioni di personale a tempo determinato attraverso una società interinale multinazionale. A seguito di segnalazioni sindacali e accertamenti interni, la direzione ha deciso di sospendere immediatamente il rapporto con la società, pur garantendo la continuità dei servizi essenziali.

All’origine della decisione vi è stata una richiesta formale della ASL, non imposta dalla normativa vigente, per l’acquisizione preventiva dei certificati del casellario giudiziale da parte della società interinale.

“Qualora questa richiesta fosse stata accolta tramite semplici autocertificazioni, l’Azienda ha proceduto per vie ufficiali, ottenendo i primi 30 certificati direttamente dagli organi competenti. Alcuni di questi documenti hanno evidenziato precedenti penali o segnalazioni per alcuni candidati, inducendo l’ASL ad agire con prontezza e cautela, sospendendo il servizio assicurato dalla società esterna.”

Dichiarazioni del dott. Antonio Nigri, Direttore Generale dell’ASL Foggia: «L’ASL Foggia non ha alcuna responsabilità nella gestione della selezione, in quanto il rapporto di lavoro del personale in questione è esclusivamente con la società interinale — e non con Sanitaservice né con l’ASL Foggia. Abbiamo immediatamente segnalato le criticità agli organismi competenti.

Siamo consapevoli della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza, e stiamo valutando la sospensione del servizio erogato dalla società. Tuttavia, assicuriamo ai cittadini la continuità dei servizi fondamentali.»

fotogallery – video ph enzo maizzi

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.