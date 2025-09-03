Edizione n° 5812

3 Settembre 2025 - ore  09:33

3 Settembre 2025 - ore  10:12

Home // Cinema // Foggia Film Festival 2025: svelata la selezione ufficiale

FILM Foggia Film Festival 2025: svelata la selezione ufficiale

L’edizione 2025 propone 70 titoli nazionali e internazionali, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi

Foggia Film Festival 2025: svelata la selezione ufficiale

Foggia Film Festival 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Cinema // Foggia //

È stata resa nota la Selezione ufficiale del Foggia Film Festival e dello Student Film Fest, consultabile sul sito ufficiale www.foggiafilmfestival.com. L’edizione 2025 propone 70 titoli nazionali e internazionali, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi, incluse opere prime, seconde e inedite.

La rassegna si svolgerà a Foggia dal 16 al 22 novembre 2025 e prevede anteprime, eventi speciali e l’atteso Omaggio a Sophia Loren, con una mostra di manifesti cinematografici, proiezioni di materiale audiovisivo, incontri e conversazioni con esperti presso la Galleria di Palazzo Dogana, a cura della Biblioteca ‘La Magna Capitana’ diretta da Gabriella Berardi.

La Giuria di qualità, presieduta dal regista-sceneggiatore Edoardo Winspeare, premierà le migliori opere la sera di sabato 22 novembre 2025 presso l’Auditorium Santa Chiara.

Il claim di questa edizione, “Controvento”, rappresenta le difficoltà che incontrano molti diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Umani, spesso disattesi. I film selezionati offriranno spunti di riflessione su temi come salvaguardia dell’ambiente, tutele dei lavoratori, parità di genere, accoglienza, integrazione, cultura della pace e diritto alle cure, oltre a fenomeni quali mafie, omofobia, bullismo e violenza di genere.

Dal 16 al 22 novembre, Foggia diventerà un punto di riferimento per attori, registi, sceneggiatori, cinefili, studenti e operatori del mondo dello spettacolo, con un fitto programma di appuntamenti culturali.

Il Festival, diretto da Pino Bruno (direttore artistico), Maurizia Pavarini (direttrice organizzativa) e Rossella Menga (direttrice Student Film Fest), promuove i nuovi autori, favorisce la circolazione del documentario e sostiene la visibilità delle opere che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti e al cinema delle giovani generazioni.

La kermesse è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno Aps’ e dal Comune di Foggia-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca ‘La Magna Capitana’ e con il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

