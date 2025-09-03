Edizione n° 5813

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Decaro, ‘grazie a Emiliano, ora sia generoso anche Vendola’
3 Settembre 2025 - ore  09:33

CALEMBOUR

FRODE // Ravenna, scoperta maxi-frode internazionale: oltre 2 miliardi di euro in fatture false
3 Settembre 2025 - ore  10:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, inaugurato in Procura il distaccamento del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria

NUCLEO Foggia, inaugurato in Procura il distaccamento del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella collaborazione tra le istituzioni e un esempio di innovazione nel sistema della Polizia Penitenziaria”

Foggia, inaugurato in Procura il distaccamento del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria

Foggia, inaugurato in Procura il distaccamento del Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Questa mattina, 3 settembre 2025, alle ore 14:30, alla Procura della Repubblica di Foggia, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo ufficio distaccato del Nucleo Investigativo Regionale (NIR) per la Puglia e la Basilicata della Polizia Penitenziaria, IV Unità Operativa. La cerimonia ha visto la partecipazione del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, insieme al Procuratore della Repubblica di Foggia, Silvio Marco Guarriello, e ai vertici del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La nuova struttura, ospitata nei locali della Procura, rappresenta un significativo potenziamento operativo delle attività di polizia giudiziaria sul territorio foggiano, con particolare attenzione all’ambito penitenziario. La presenza di tre istituti carcerari – Foggia, Lucera e San Severo – e la necessità di contrastare in modo più incisivo la criminalità organizzata e le sue proiezioni all’interno delle strutture detentive hanno reso fondamentale l’istituzione di questo presidio investigativo specializzato.

Il Nucleo, coordinandosi costantemente con l’Autorità Giudiziaria e le altre forze di polizia, contribuirà in maniera significativa alle attività di contrasto alla criminalità organizzata, particolarmente attiva nella provincia di Foggia.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella collaborazione tra le istituzioni e un esempio di innovazione nel sistema della Polizia Penitenziaria”, ha dichiarato il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove durante la cerimonia.

L’ufficio distaccato, primo in Italia al di fuori dei capoluoghi regionali, nasce grazie alla collaborazione tra il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Procura di Foggia. Alla guida della nuova articolazione investigativa ci saranno Ezio Giacalone, Comandante del Nucleo Investigativo Centrale, e Roberto Mango, Comandante del Nucleo Investigativo Regionale, con l’obiettivo di raggiungere risultati operativi e investigativi concreti sul territorio.

Questa mattina, 3 settembre 2025, alle ore 14:30, alla Procura della Repubblica di Foggia, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo ufficio distaccato del Nucleo Investigativo Regionale (NIR) per la Puglia e la Basilicata della Polizia Penitenziaria, IV Unità Operativa. La cerimonia ha visto la partecipazione del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, insieme al Procuratore della Repubblica di Foggia, Silvio Marco Guarriello, e ai vertici del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La nuova struttura, ospitata nei locali della Procura, rappresenta un significativo potenziamento operativo delle attività di polizia giudiziaria sul territorio foggiano, con particolare attenzione all’ambito penitenziario. La presenza di tre istituti carcerari – Foggia, Lucera e San Severo – e la necessità di contrastare in modo più incisivo la criminalità organizzata e le sue proiezioni all’interno delle strutture detentive hanno reso fondamentale l’istituzione di questo presidio investigativo specializzato.

Il Nucleo, coordinandosi costantemente con l’Autorità Giudiziaria e le altre forze di polizia, contribuirà in maniera significativa alle attività di contrasto alla criminalità organizzata, particolarmente attiva nella provincia di Foggia.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella collaborazione tra le istituzioni e un esempio di innovazione nel sistema della Polizia Penitenziaria”, ha dichiarato il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove durante la cerimonia.

L’ufficio distaccato, primo in Italia al di fuori dei capoluoghi regionali, nasce grazie alla collaborazione tra il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Procura di Foggia. Alla guida della nuova articolazione investigativa ci saranno Ezio Giacalone, Comandante del Nucleo Investigativo Centrale, e Roberto Mango, Comandante del Nucleo Investigativo Regionale, con l’obiettivo di raggiungere risultati operativi e investigativi concreti sul territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.