Il Gargano in mostra alla Biennale di Messina con il Maestro Marchesani

Il Gargano conquista la Biennale di Messina grazie all’opera dell’artista sangiovannese Salvatore Marchesani, con il progetto “Paesaggio onirico fra cielo e terra”. L’opera è un vero e proprio inno al sogno, al territorio e all’arte visionaria, capace di unire emozione, radici e immaginazione.

Il lavoro di Marchesani evoca atmosfere sospese e scenari sognanti, fondendo il paesaggio naturale del Gargano con una profonda visione artistica. L’artista, noto per la capacità di intrecciare spiritualità e territorio, porta alla Biennale un pezzo unico che rappresenta la memoria, l’identità e il sentimento della sua terra.

La partecipazione alla Biennale di Messina, prestigiosa vetrina per artisti italiani e internazionali, rappresenta un motivo di grande orgoglio per il progetto Garganonirico e per tutto il territorio. L’opera conferma il ruolo del Gargano come protagonista della scena artistica contemporanea, mostrando al mondo la bellezza e la forza dei suoi paesaggi.

Un sogno tra cielo e terra che prende forma grazie al Maestro Marchesani e a chi continua a valorizzare le eccellenze artistiche e culturali della nostra regione.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.