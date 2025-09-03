Edizione n° 5812

Home // Eventi // Il Gargano in mostra alla Biennale di Messina con il Maestro Marchesani

MOSTRA Il Gargano in mostra alla Biennale di Messina con il Maestro Marchesani

L’opera è un vero e proprio inno al sogno, al territorio e all’arte visionaria, capace di unire emozione, radici e immaginazione

Il Gargano in mostra alla Biennale di Messina con il Maestro Marchesani

Salvatore Marchesani - Fonte Immagine: ilgiornaledimonte.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Eventi // Gargano //

Il Gargano conquista la Biennale di Messina grazie all’opera dell’artista sangiovannese Salvatore Marchesani, con il progetto “Paesaggio onirico fra cielo e terra”. L’opera è un vero e proprio inno al sogno, al territorio e all’arte visionaria, capace di unire emozione, radici e immaginazione.

Il lavoro di Marchesani evoca atmosfere sospese e scenari sognanti, fondendo il paesaggio naturale del Gargano con una profonda visione artistica. L’artista, noto per la capacità di intrecciare spiritualità e territorio, porta alla Biennale un pezzo unico che rappresenta la memoria, l’identità e il sentimento della sua terra.

La partecipazione alla Biennale di Messina, prestigiosa vetrina per artisti italiani e internazionali, rappresenta un motivo di grande orgoglio per il progetto Garganonirico e per tutto il territorio. L’opera conferma il ruolo del Gargano come protagonista della scena artistica contemporanea, mostrando al mondo la bellezza e la forza dei suoi paesaggi.

Un sogno tra cielo e terra che prende forma grazie al Maestro Marchesani e a chi continua a valorizzare le eccellenze artistiche e culturali della nostra regione.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

