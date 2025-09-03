Edizione n° 5812

Home // Foggia // Joseph Splendido (Lega): “Ammetta Nigri la sua insipienza e si dimetta”

DIMISSIONI Joseph Splendido (Lega): “Ammetta Nigri la sua insipienza e si dimetta”

Joseph Splendido, insieme all’avvocato Giuseppe Falcone, chiede con fermezza le dimissioni del direttore generale della Asl, dottor Antonio Nigri

Joseph Splendido (Lega): "Ammetta Nigri la sua insipienza e si dimetta"

Joseph Splendido - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Foggia // Gargano //

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, insieme all’avvocato Giuseppe Falcone, presidente del Comitato per la difesa della salute del Gargano, chiedono con fermezza le dimissioni del direttore generale della Asl, dottor Antonio Nigri, denunciando una situazione critica nella sanità del territorio.

Secondo i due legali, la gestione della Montagna Sacra è segnata da gravi carenze: recenti assunzioni di soccorritori senza controlli preventivi e l’assenza di coordinamento tra le postazioni del 118 hanno messo a rischio la vita dei cittadini. In queste ore, una donna ha perso la vita tra le braccia della figlia, in cerca di cure da un ospedale all’altro, proprio a causa della totale mancanza di una visione sanitaria organica per i Comuni del Gargano.

Splendido e Falcone denunciano assenza di ambulanze, medici specialisti e coordinamento sanitario, definendo il periodo attuale come uno dei più critici mai vissuti dal territorio. I pazienti sono costretti a percorrere odissei private per ottenere diagnosi e cure adeguate.

Il messaggio dei due legali è chiaro: “Ammetta Nigri la sua insipienza e si dimetta. Ne va della vita dei cittadini del Gargano e dei tanti turisti nazionali e internazionali che visitano le nostre località.”

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

