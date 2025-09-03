Manfredonia, conto alla rovescia per il Motosurf World Championship 2025

MANFREDONIA – Manca un mese al via della 4ª edizione del Motosurf World Championship, in programma dal 3 al 5 ottobre presso il Porto Turistico di Manfredonia. La città si prepara così ad accogliere atleti provenienti da tutto il mondo per una delle tappe più spettacolari del calendario internazionale. Dopo tre edizioni ospitate a Rodi Garganico, la competizione approda nella prestigiosa cornice della Marina del Gargano, un approdo moderno e strategico che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento per gli sport acquatici.

La tappa italiana sarà una delle sei previste dal campionato mondiale 2025: il circuito ha già fatto tappa negli Emirati Arabi Uniti (Fujairah, 11-13 aprile) e in Turchia (Cesme, 20-22 giugno), mentre questo fine settimana si correrà negli Stati Uniti (Sebring, 5-7 settembre). Dopo Manfredonia, la carovana del motosurf proseguirà verso la Croazia (Zadar, 10-12 ottobre) e si concluderà in Cina (Macao, 21-23 novembre).

Il 2025 segna un anno storico per la disciplina: il motosurf ha infatti debuttato ufficialmente ai World Games disputati a febbraio negli Emirati Arabi Uniti, un traguardo che certifica la crescita e il riconoscimento internazionale di questo giovane sport, sempre più apprezzato da atleti e appassionati.

L’organizzazione della tappa italiana è curata dall’ASD Surf Boom in collaborazione con One Eventi, con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio della FIM – Federazione Italiana Motonautica. La tre giorni di gare, spettacolo e adrenalina porterà Manfredonia al centro della scena sportiva mondiale, con ricadute attese anche sul fronte turistico ed economico.

