Edizione n° 5812

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Decaro, ‘grazie a Emiliano, ora sia generoso anche Vendola’
3 Settembre 2025 - ore  09:33

CALEMBOUR

FRODE // Ravenna, scoperta maxi-frode internazionale: oltre 2 miliardi di euro in fatture false
3 Settembre 2025 - ore  10:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, conto alla rovescia per il Motosurf World Championship 2025

SPORT Manfredonia, conto alla rovescia per il Motosurf World Championship 2025

La città si prepara ad accogliere atleti provenienti da tutto il mondo per una delle tappe più spettacolari

Manfredonia, conto alla rovescia per il Motosurf World Championship 2025

ph economiadelmare.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Manfredonia // Sport //

MANFREDONIA – Manca un mese al via della 4ª edizione del Motosurf World Championship, in programma dal 3 al 5 ottobre presso il Porto Turistico di Manfredonia. La città si prepara così ad accogliere atleti provenienti da tutto il mondo per una delle tappe più spettacolari del calendario internazionale. Dopo tre edizioni ospitate a Rodi Garganico, la competizione approda nella prestigiosa cornice della Marina del Gargano, un approdo moderno e strategico che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento per gli sport acquatici.

La tappa italiana sarà una delle sei previste dal campionato mondiale 2025: il circuito ha già fatto tappa negli Emirati Arabi Uniti (Fujairah, 11-13 aprile) e in Turchia (Cesme, 20-22 giugno), mentre questo fine settimana si correrà negli Stati Uniti (Sebring, 5-7 settembre). Dopo Manfredonia, la carovana del motosurf proseguirà verso la Croazia (Zadar, 10-12 ottobre) e si concluderà in Cina (Macao, 21-23 novembre).

Il 2025 segna un anno storico per la disciplina: il motosurf ha infatti debuttato ufficialmente ai World Games disputati a febbraio negli Emirati Arabi Uniti, un traguardo che certifica la crescita e il riconoscimento internazionale di questo giovane sport, sempre più apprezzato da atleti e appassionati.

L’organizzazione della tappa italiana è curata dall’ASD Surf Boom in collaborazione con One Eventi, con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio della FIM – Federazione Italiana Motonautica. La tre giorni di gare, spettacolo e adrenalina porterà Manfredonia al centro della scena sportiva mondiale, con ricadute attese anche sul fronte turistico ed economico.

Lo riporta economiadelmare.org

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.