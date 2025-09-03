Manfredonia. Ilaria Maratea, la luce che non si spegne oggi avrebbe compiuto 28 anni (VIDEO)

Oggi, 3 settembre 2025, Ilaria Maratea avrebbe compiuto 28 anni. Una giovane donna la cui vita è stata spezzata troppo presto, ma che ha lasciato dietro di sé un segno indelebile di forza, coraggio e amore per la vita.

Per celebrarla, la sua famiglia e i suoi amici hanno voluto condividere un video speciale, un tributo che raccoglie immagini e momenti preziosi di Ilaria, dalla spensieratezza dei primi anni fino ai giorni più difficili della malattia.

«All’ultimo compleanno – raccontano – è stata proprio Ilaria a scegliere le foto, i filmati e la canzone che sentiva profondamente sua. Un brano che racconta la sua storia e il messaggio che voleva lasciare al mondo».

Il video, montato con dedizione e amore, non è solo un ricordo, ma un invito a vivere pienamente ogni emozione. «Ilaria – prosegue la famiglia – ci ha insegnato che la vita, anche fragile, è un dono da amare fino in fondo. Oggi vogliamo festeggiarla così, condividendo con tutti la forza e la luce che ha saputo trasmettere fino alla fine».

lettera

Oggi avrei compiuto 28 anni. Ho scelto questa canzone perché, in ogni parola, ho ritrovato un pezzo della mia vita.

“Morire rende i giorni più umani” e “soffrire fa le gioie più grandi”.

La mia strada non è stata facile: fatica, silenzi, solitudine… Ma ho sempre scelto di danzare sopra tutto, con il sorriso, senza mai lasciare spazio al rancore.

La noia, il dolore, i momenti vuoti… non sono assenze. Sono spazi preziosi, attimi in cui impariamo a sentire, a vivere, a riconoscere ciò che conta davvero.

Come dice Angelina Mango, la mia “collana di perline colorate” è fatta di ogni ricordo, di ogni emozione e di tutte le persone a cui ho voluto bene: belli e difficili, pieni e vuoti… ma tutti, davvero, solo miei.

E oggi, condividendo questo video, vi lascio il mio messaggio: accogliete ogni emozione, danzatela, vivetela… perché la vita, anche nella sua fragilità, è un dono da amare fino in fondo.