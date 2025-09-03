Manfredonia, prima giornata di campionato: sfida al Fittipaldi contro il Francavilla

MANFREDONIA – Conto alla rovescia terminato per il Manfredonia Calcio, pronto a scendere in campo per la prima gara di campionato. Domenica 7 settembre i biancocelesti saranno impegnati sul difficile terreno del “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, una trasferta tradizionalmente insidiosa.
Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15, come ufficializzato dalla società sipontina. Per la formazione allenata dal tecnico Pezzella, si tratta del debutto ufficiale nella nuova stagione, un appuntamento atteso dai tifosi che seguiranno con interesse la prova della squadra contro un avversario ostico e ben organizzato.
L’obiettivo sarà partire con il piede giusto, cercando di conquistare punti preziosi già alla prima giornata e dare un segnale di competitività al campionato.
Fonte – Manfredonia Calcio 1932