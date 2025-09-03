Edizione n° 5812

Manfredonia, prima giornata di campionato: sfida al Fittipaldi contro il Francavilla

SERIE D Manfredonia, prima giornata di campionato: sfida al Fittipaldi contro il Francavilla

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15, come ufficializzato dalla società sipontina

Manfredonia, prima giornata di campionato: sfida al Fittipaldi contro il Francavilla

ph Lucia Melcarne

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Conto alla rovescia terminato per il Manfredonia Calcio, pronto a scendere in campo per la prima gara di campionato. Domenica 7 settembre i biancocelesti saranno impegnati sul difficile terreno del “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, una trasferta tradizionalmente insidiosa.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15, come ufficializzato dalla società sipontina. Per la formazione allenata dal tecnico Pezzella, si tratta del debutto ufficiale nella nuova stagione, un appuntamento atteso dai tifosi che seguiranno con interesse la prova della squadra contro un avversario ostico e ben organizzato.

L’obiettivo sarà partire con il piede giusto, cercando di conquistare punti preziosi già alla prima giornata e dare un segnale di competitività al campionato.

Fonte – Manfredonia Calcio 1932

Lascia un commento

Nessun campo trovato.