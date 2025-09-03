Manfredonia, ufficiale l’arrivo del giovane attaccante Mario Scoccola

MANFREDONIA– Nuovo innesto per il Manfredonia Calcio 1932, che ha ufficializzato l’acquisto di Mario Scoccola, esterno offensivo classe 2007. Il giovane attaccante si unirà da subito al gruppo biancoceleste, portando freschezza ed entusiasmo alla rosa.

Nato a Lucera, Scoccola ha compiuto la sua formazione calcistica nel settore giovanile del Foggia, dove ha indossato la maglia dell’Under 17 due stagioni fa. Nella scorsa annata è stato protagonista con la squadra Primavera, guadagnandosi la possibilità di allenarsi stabilmente con la Prima Squadra. Per lui è arrivata anche una convocazione in Serie C nella sfida contro il Monopoli.

Durante l’estate ha preso parte al ritiro precampionato del Foggia a Trinitapoli, continuando a lavorare con i rossoneri fino ai giorni scorsi. Ora la nuova avventura a Manfredonia, dove il club punta sul suo talento per arricchire il reparto offensivo. «Un giovane di qualità, pronto a mettersi a disposizione della squadra», ha commentato la società nel comunicato ufficiale che ha dato il benvenuto a Scoccola al “Miramare”.

Con questo innesto, il Manfredonia guarda al futuro, inserendo un profilo giovane e promettente, cresciuto in un contesto professionale, per affrontare al meglio la nuova stagione.