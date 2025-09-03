Edizione n° 5812

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Decaro, ‘grazie a Emiliano, ora sia generoso anche Vendola’
3 Settembre 2025 - ore  09:33

CALEMBOUR

FRODE // Ravenna, scoperta maxi-frode internazionale: oltre 2 miliardi di euro in fatture false
3 Settembre 2025 - ore  10:12

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, ufficiale l’arrivo del giovane attaccante Mario Scoccola

CALCIO Manfredonia, ufficiale l’arrivo del giovane attaccante Mario Scoccola

Il giovane attaccante si unirà da subito al gruppo biancoceleste, portando freschezza ed entusiasmo alla rosa

Manfredonia, ufficiale l’arrivo del giovane attaccante Mario Scoccola

Manfredonia, ufficiale l’arrivo del giovane attaccante Mario Scoccola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA– Nuovo innesto per il Manfredonia Calcio 1932, che ha ufficializzato l’acquisto di Mario Scoccola, esterno offensivo classe 2007. Il giovane attaccante si unirà da subito al gruppo biancoceleste, portando freschezza ed entusiasmo alla rosa.

Nato a Lucera, Scoccola ha compiuto la sua formazione calcistica nel settore giovanile del Foggia, dove ha indossato la maglia dell’Under 17 due stagioni fa. Nella scorsa annata è stato protagonista con la squadra Primavera, guadagnandosi la possibilità di allenarsi stabilmente con la Prima Squadra. Per lui è arrivata anche una convocazione in Serie C nella sfida contro il Monopoli.

Durante l’estate ha preso parte al ritiro precampionato del Foggia a Trinitapoli, continuando a lavorare con i rossoneri fino ai giorni scorsi. Ora la nuova avventura a Manfredonia, dove il club punta sul suo talento per arricchire il reparto offensivo. «Un giovane di qualità, pronto a mettersi a disposizione della squadra», ha commentato la società nel comunicato ufficiale che ha dato il benvenuto a Scoccola al “Miramare”.

Con questo innesto, il Manfredonia guarda al futuro, inserendo un profilo giovane e promettente, cresciuto in un contesto professionale, per affrontare al meglio la nuova stagione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.