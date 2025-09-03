FOGGIA – Proseguono le indagini sull’omicidio di Giovanni Mastropasqua, il fruttivendolo 50enne ucciso lo scorso 19 giugno in via Zuretti. La Procura di Foggia ha incaricato i Ris di Roma di eseguire nuovi accertamenti sulla pistola ritrovata alcuni giorni dopo il delitto, per stabilire se sia effettivamente l’arma utilizzata nell’agguato.

Gli esperti della scientifica dei carabinieri stanno cercando impronte digitali e tracce biologiche che possano confermare la presenza del presunto assassino, Donato Romano, 43 anni, muratore incensurato, che dal giorno dell’omicidio è in carcere. Nelle prossime ore saranno inoltre analizzati i risultati dello stub, il test effettuato sulle mani dell’uomo subito dopo l’arresto per verificare la presenza di polvere da sparo.

Romano, fermato poche ore dopo il delitto grazie alle immagini delle telecamere della zona, aveva confessato immediatamente di aver sparato a Mastropasqua, spiegando di essere stato travolto dal panico durante un acceso litigio per un debito che da 1.500 euro, contratto per acquistare attrezzi da lavoro, sarebbe lievitato fino a 4.500 euro.

“Il mio assistito è pentito e collaborativo sin dal primo momento”, ha dichiarato il legale Monica Scaglione, spiegando che la strategia difensiva punterà a far cadere l’aggravante della premeditazione, che comporterebbe l’ergastolo e l’impossibilità di accedere al rito abbreviato.

Secondo la Procura, Romano avrebbe organizzato l’incontro portando con sé la pistola, indizio di premeditazione. L’uomo, invece, sostiene di aver acquistato l’arma la stessa mattina, per 350 euro, da uno straniero mai identificato, e di aver sparato “alla cieca” perché temeva per la propria vita dopo ripetute minacce.

I familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Ettore Censano, hanno annunciato che si costituiranno parte civile nel processo.

Le indagini si avviano verso la conclusione: una volta completati gli accertamenti tecnici, la Procura chiederà il rinvio a giudizio per Romano, che potrebbe essere nuovamente interrogato per chiarire ulteriormente la sua versione dei fatti.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it