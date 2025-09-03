Manfredonia. “Accolgo con entusiasmo l’ipotesi sempre più concreta della candidatura dell’onorevole Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia.
Ritengo che si tratti della scelta migliore in assoluto: Decaro incarna una politica vicina alla gente, che lavora per la gente e che vive per la gente. È un amministratore capace e innovativo, che ha dimostrato di saper coniugare competenza e passione, pragmatismo e visione.
Il suo stile di governo, sempre improntato all’ascolto e al contatto diretto con i cittadini, rappresenta un modello di riferimento in un momento storico in cui la politica sembra smarrire identità e punti di orientamento.
Con la sua energia, il suo entusiasmo e la sua capacità di unire, Antonio Decaro può restituire ai pugliesi fiducia, speranza e nuove prospettive di crescita, diventando il motore di un percorso politico e amministrativo solido e condiviso”.
Lo dice in una nota Raffaele Fatone, iscritto nel M5s di Manfredonia.
2 commenti su "Raffaele Fatone: “Decaro? La politica che mette le persone al centro!”"
Che sia Antonio, che sia Emiliano, che sia Niki, june e bbunn. Candidarne due, o tutti e tre, significherebbe restituire la Puglia alle destre. Lo vorrei ricordare a tutti coloro chc hanno dimenticato i guai prodotti da Fitto e che tuttora stiamo pagando. Cmq, voi, cinque chiacchiere, in Puglia suete e sarete la nullità
Sono d’accordo con il dottor Fatone nel dire che il signor Decaro è il politico giusto alla Regione.
Sicuramente è meglio di Emiliano.
La Puglia ha bisogno di politici che vivono e governano per la gente e in mezzo alla gente .
E Decaro incarna una politica vicino alla gente.
Basta con il signor Emiliano che guarda solo nel barese.
Decaro è un politico innovativo, sa coniugare passione e competenza, ha una visione larga, non si sofferma solo in alcune zone della Puglia.
Abbiamo bisogno della sua energia e della sua passione.