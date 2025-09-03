Manfredonia. “Accolgo con entusiasmo l’ipotesi sempre più concreta della candidatura dell’onorevole Antonio Decaro alla Presidenza della Regione Puglia.

Ritengo che si tratti della scelta migliore in assoluto: Decaro incarna una politica vicina alla gente, che lavora per la gente e che vive per la gente. È un amministratore capace e innovativo, che ha dimostrato di saper coniugare competenza e passione, pragmatismo e visione.

Il suo stile di governo, sempre improntato all’ascolto e al contatto diretto con i cittadini, rappresenta un modello di riferimento in un momento storico in cui la politica sembra smarrire identità e punti di orientamento.

Con la sua energia, il suo entusiasmo e la sua capacità di unire, Antonio Decaro può restituire ai pugliesi fiducia, speranza e nuove prospettive di crescita, diventando il motore di un percorso politico e amministrativo solido e condiviso”.

Lo dice in una nota Raffaele Fatone, iscritto nel M5s di Manfredonia.