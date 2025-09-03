Edizione n° 5812

Home // Politica // San Severo, Sderlenga (PD): “Urgono trasparenza e tempi certi per il basolato del centro storico”

TRASPARENZA San Severo, Sderlenga (PD): “Urgono trasparenza e tempi certi per il basolato del centro storico”

Francesco Sderlenga solleva dubbi sulla gestione dei finanziamenti destinati al recupero del basolato e alla riqualificazione del centro storico

San Severo, Sderlenga (PD): “Urgono trasparenza e tempi certi per il basolato del centro storico”

Francesco Sderlenga - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Settembre 2025
Politica // San Severo //

Il consigliere comunale del Partito Democratico, Francesco Sderlenga, solleva dubbi sulla gestione dei finanziamenti destinati al recupero del basolato e alla riqualificazione del centro storico barocco di San Severo, denunciando una mancanza di chiarezza su fondi disponibili e tempi di intervento.

Negli ultimi anni sono stati annunciati diversi progetti importanti: nel 2022 un progetto da 1,82 milioni di euro candidato al bando regionale per la rigenerazione urbana; nel 2023 un mutuo da 2 milioni di euro con la Cassa Depositi e Prestiti, destinato principalmente a via Soccorso e via Recca; a questi si aggiungono 5 milioni di euro dal Ministero dell’Interno per interventi in vie e piazze storiche come via Fraccacreta, corso Garibaldi e via Daunia.

Nonostante le risorse stanziate, non esiste un quadro chiaro sullo stato dei lavori, sui fondi effettivamente erogati e sui cantieri pronti a partire. Sderlenga sottolinea come il basolato e il centro storico rappresentino l’identità e la storia di San Severo, elementi fondamentali per il turismo, la cultura e le tradizioni della città.

Il consigliere chiede dunque alla giunta trasparenza e un cronoprogramma preciso: “La riqualificazione del centro storico non può più attendere. I cittadini meritano risposte concrete sull’utilizzo delle risorse disponibili e sulla partenza dei lavori”.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.

