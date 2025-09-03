Vieste, 76enne muore in auto durante la corsa in ospedale: l’ASL di Foggia avvia un’indagine

Vieste (Fg), 3 settembre 2025 — La comunità di Vieste è sconvolta dalla tragica morte di Antonia Notarangelo, 76 anni, deceduta nella notte tra sabato e domenica mentre la figlia la stava accompagnando in automobile all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. La donna, cardiopatica, era stata colta da un grave malore, ma non ha potuto ricevere le cure tempestive necessarie a causa della mancanza di un medico di turno e dell’indisponibilità di ambulanze sul territorio.

Secondo la ricostruzione dei familiari, la donna aveva già accusato dei sintomi nel corso della giornata di sabato, contattando il servizio di continuità assistenziale e rientrando successivamente a casa. Nelle ore successive, le condizioni sono peggiorate e la figlia ha chiesto aiuto al numero di emergenza. Dalla centrale è stato comunicato che tutte le ambulanze disponibili erano impegnate: a Vieste ne risultavano operative due, ma una era già utilizzata per un intervento urgente e l’altra per un trasporto medicalizzato, mentre i mezzi in arrivo dai comuni limitrofi erano bloccati in altri servizi.

Priva di alternativa, la famiglia ha deciso di accompagnare Antonia al punto di primo intervento di Vieste. Lì, però, hanno scoperto che il turno medico era scoperto: la dottoressa in servizio aveva accusato un malore poco prima, lasciando la struttura priva di copertura. Gli infermieri presenti hanno comunque effettuato un elettrocardiogramma e si sono messi in contatto con un centro di supporto a distanza, attivando un monitoraggio cardiologico e programmando esami per gli enzimi, ma la situazione non si è sbloccata. Dopo un’ora di attesa, non essendo ancora disponibile alcuna ambulanza per il trasferimento, la figlia ha deciso di caricare la madre in auto e partire in direzione di San Giovanni Rotondo.

Durante il tragitto, le condizioni della donna sono peggiorate rapidamente. Giunte all’altezza di Baia delle Zagare, in una zona isolata, la 76enne ha perso conoscenza e non ha più ripreso conoscenza. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: Antonia è morta prima di arrivare all’ospedale.

La vicenda ha provocato un’ondata di indignazione in tutta la provincia. Il direttore generale dell’ASL di Foggia, Antonio Nigri, ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per chiarire ogni passaggio della vicenda. Sono state già acquisite le registrazioni delle chiamate alla centrale operativa del 118 e la documentazione relativa agli interventi in corso in quelle ore. L’obiettivo è accertare se siano state rispettate le procedure previste e verificare eventuali falle organizzative.

Nigri ha evidenziato anche le difficoltà strutturali del servizio di emergenza nella provincia di Foggia, dove a fronte di una pianta organica che prevede 130 medici per il servizio 118, solo 50 risultano effettivamente in servizio. Una carenza cronica che, unita a un territorio vasto e complesso come il Gargano, rende difficile garantire tempi rapidi di intervento.

Intanto, il figlio della vittima, Pasquale Ciuffreda, ha annunciato la volontà di presentare una denuncia formale. Nella sua testimonianza ha raccontato le ore drammatiche vissute insieme alla sorella: le chiamate ripetute al 118, le rassicurazioni sulla non gravità del caso, l’attesa vana al punto di primo intervento e infine la decisione disperata di affrontare il viaggio verso l’ospedale più attrezzato.

Anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha espresso dolore e rabbia, definendo “inaccettabile” quanto accaduto e richiamando l’attenzione sulle criticità che da anni affliggono il sistema di emergenza sanitaria del territorio. In particolare, ha ricordato l’accordo per l’impiego dell’elisoccorso anche nei casi classificati come codice arancione, una possibilità che in questa occasione non è stata attivata.

La morte di Antonia Notarangelo mette in luce problemi ormai cronici del sistema sanitario locale: carenza di personale, difficoltà logistiche e tempi di risposta troppo lunghi in situazioni di emergenza. L’inchiesta avviata dall’ASL punta a chiarire eventuali responsabilità individuali e organizzative, ma la tragedia ha già acceso i riflettori sulla necessità di interventi urgenti per garantire a tutti i cittadini un servizio di emergenza efficiente e tempestivo.

