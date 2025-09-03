Il Comune di Vieste comunica l’annullamento della Notte Bianca, deciso all’unanimità dall’Amministrazione Comunale a seguito della tragica morte di una donna nelle scorse ore, evento che ha profondamente scosso l’intera comunità.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha dichiarato: “Non possiamo far finta di nulla. Nel 2025 una donna non può morire per mancanza di ambulanze, assenza di medici e superficialità nelle valutazioni. Questa tragedia è l’ennesima ferita di un territorio che da troppo tempo denuncia le gravi carenze della sanità pubblica. Oggi Vieste si ferma: per rispetto, per dolore e per pretendere risposte concrete. Il diritto alla salute non è un favore, è un dovere dello Stato verso i cittadini.”

L’assessora ai Grandi Eventi, Tano Paglialonga, ha aggiunto: “Questa scelta nasce dal cuore e dal principio che di fronte a tragedie simili una comunità deve fermarsi. Il silenzio sostituisce la festa, come segno di rispetto e vicinanza verso chi soffre. Questo gesto rappresenta anche un atto di dissenso e protesta civile contro una Regione assente sul fronte sanitario. Vieste merita servizi sanitari adeguati, medici, ambulanze e strutture capaci di garantire la vita.”

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a condividere questo gesto di lutto e protesta, affinché la voce della città si levi chiara: mai più morti evitabili per carenze sanitarie.

Lo riporta retegargano.it.