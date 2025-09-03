Vieste, donna morta verso l’ospedale. I familiari: "Non c'era nessun medico che potesse visitarla"

Una donna di 76 anni, Antonia Notarangelo, è morta mentre veniva trasportata in auto dalla figlia verso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. La tragedia è avvenuta a causa della mancanza di ambulanze disponibili tra Vieste e Peschici e del mancato riconoscimento della gravità della situazione da parte del pronto soccorso di Vieste.

Secondo quanto denunciato dai figli, la madre si è sentita male durante la notte tra sabato e domenica scorsa. Dopo aver allertato il 118, è stato riferito loro che tutte le ambulanze di Vieste erano impegnate e che avrebbero dovuto attendere quella di Peschici, il cui personale li ha indirizzati comunque verso il pronto soccorso di Vieste. Una volta arrivata, non c’era alcun medico disponibile e il personale avrebbe consigliato di tornare il giorno successivo solo in caso di peggioramento.

Dopo oltre un’ora di attesa, i figli hanno deciso di trasferirla autonomamente verso San Giovanni Rotondo. Durante il tragitto, Antonia ha smesso di respirare nei pressi di Baia delle Zagare, senza che fosse possibile soccorrerla. La famiglia ha annunciato che presenterà denuncia alle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità.

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha definito l’accaduto “inaccettabile” e ha sottolineato che, se le ambulanze erano tutte impegnate, si sarebbe dovuto attivare l’elisoccorso, previsto anche per i codici arancioni secondo il protocollo vigente.

La vicenda è sotto attenzione legale e si attendono sviluppi sulle eventuali responsabilità per la morte della donna.

Lo riporta fanpage.it.