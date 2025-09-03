Vieste, l’avvocato Chionchio: "Questa tragedia non resti vana, sia fatta giustizia"

La morte di Antonia Notarangelo, avvenuta nel tragitto verso l’ospedale, rappresenta una tragedia prevedibile secondo l’avvocato Pasquale Chionchio, che assiste i figli della donna. In una nota inviata alla redazione, Chionchio sottolinea come la gravissima disfunzione del Servizio 118 in Puglia, e in particolare nella provincia di Foggia, fosse nota da tempo a cittadini, operatori e autorità regionali.

“Un presidio sanitario è tale solo se dispone di almeno un medico”, afferma l’avvocato. “A Vieste, città distante circa 70 km dal primo ospedale, l’assenza di un servizio di elisoccorso rende inefficace qualsiasi intervento urgente”.

Chionchio evidenzia che la vicenda comporta una responsabilità che va oltre il singolo individuo, estendendosi a chi gestisce la sanità a livello regionale. I suoi assistiti, ma anche i cittadini del Gargano, chiedono l’accertamento puntuale dei profili di responsabilità, che includa non solo persone fisiche ma anche enti pubblici preposti alla tutela della salute.

“I miei assistiti auspicano che questa tragedia non resti vana, ma invocano giustizia. Forse, questa volta, la via giudiziale sarà la via maestra”, conclude l’avvocato Chionchio.

Lo riporta retegragano.it.